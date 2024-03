Excellente nouvelle pour Charles De Ketelaere en plein rassemblement des Diables Rouges

Charles De Ketelaere a bien fait de quitter l'AC Milan pour retrouver du temps de jeu. Depuis son arrivée à l'Atalanta, il ne cesse d'impressionner.

Parti l'été dernier sous la forme d'un prêt d'un an du côté de l'Atalanta Bergame, Charles De Ketelaere semble s'être fait une solide place de titulaire dans le onze de base de sa nouvelle équipe.

Les tracas connus du côté de San Siro et de l'AC Milan semble être mis de côté pour le jeune Diable Rouge qui a réussi à mordre sur sa chique pour retrouver son meilleur niveau.

Et les nouvelles semblent plutôt bonnes pour lui puisque, comme l'annonce la presse italienne, l'Atalanta serait sur le point de lever l'option d'achat qui accompagnait le prêt du Belge.

L'Atalanta va mettre 22 millions pour De Ketelaere

Une nouvelle qui confirme donc les rumeurs qui ne cessaient de prendre de l'ampleur ces dernières semaines. Le club devrait donc mettre sur la table les 22 millions nécessaires avec en prime quatre millions liés aux bonus.

Si on ajoute les trois millions du prêt cette saison, on atteint un total proche des 29 millions d'euros. De quoi donner satisfaction à l'AC Milan qui, si le passage de De Ketelaere à l'Atalanta devait être confirmé, aura récupéré la somme dépensée pour l'avoir de Bruges.

Cette saison, Charles De Ketelaere a joué 26 rencontres pour l'équipe de Bergame avec six buts et six passes décisives à la clé en championnat. En Europa League, il a joué huit matchs et inscrit deux buts. En Coupe d'Italie, il a été ultra décisif avec deux buts et un assist en deux rencontres.

