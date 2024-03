Une vraie catastrophe : Roméo Lavia réagit à sa nouvelle rechute et donne rendez-vous la saison prochaine

Roméo Lavia a subi une nouvelle rechute musculaire, et cette fois le verdict est sans pitié : saison terminée. Le milieu de terrain de Chelsea a réagi.

Le transfert de Roméo Lavia (20 ans) à Chelsea est bien malgré le joueur l'un des fiascos de la saison. Arrivé pour 62 millions d'euros après une belle saison à Southampton, Lavia n'a pas pu suivre le rythme après un été complètement chamboulé par la saga de son transfert. Depuis, il va de blessure en rechute.

Après avoir - enfin - fait ses débuts le 27 décembre dernier, Lavia a de nouveau subi une blessure musculaire et n'a plus joué depuis. Et ce mercredi, le drame : Chelsea a annoncé une nouvelle rechute de son jeune milieu de terrain belge (lire ici). Sa saison est cette fois terminée.

Suite à cette terrible nouvelle, Roméo Lavia, très attendu par les supporters, a fait part de toute sa déception. "Comme vous le savez, et malgré d'innombrables efforts, je vais manquer le reste de la saison. Cela aura été frustrant pour moi de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers cette saison. J'aime cette équipe, ce blason et être sur le terrain, plus que tout", écrit le joueur.

"Croyez bien que j'ai donné mon maximum tous les jours pour revenir. Merci pour l'amour, le soutien et les critiques, qui m'affectent positivement et me font avancer. J'ai hâte de vous le rendre et de partager beaucoup de moments spéciaux ensemble. A bientôt", conclut Lavia.

Roméo Lavia n'a donc jusqu'à présent disputé qu'un seul match pour Chelsea (32 minutes contre Crystal Palace). La saison passée, il a disputé 34 matchs pour Southampton et fait forte impression, malgré la relégation des Saints, au point de faire partie de la première sélection de Domenico Tedesco.