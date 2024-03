Zeno Debast a saisi sa chance à Wembley : "Je tenais à remercier le sélectionneur"

Zeno Debast a marqué des points en défense face à l'Angleterre. Il revient sur cette grande soiréeà Wembley.

Mis à part cette rencontre très expérimentale à huis clos contre la Serbie en novembre dernier, Zeno Debast n'avait pas encore réellement reçu sa chance sous les ordres de Domenico Tedesco. Hier, il a saisi sa chance avec un match solide face aux Anglais.

Interrogé par RTL, il se montrait satisfait de la soirée : "Je tenais à remercier le sélectionneur pour cette occasion, je crois qu'avec Jan, dans ce magnifique stade, on a su développer un beau football. On peut ressortir d'ici avec un mindset positif".

Et ce, malgré l'égalisation anglaise à la dernière seconde : "Il y a d'office une déception, on voulait tous gagner ce match. On a peut-être ce sentiment de voir la victoire se rapprocher, malheureusement on encaisse ce but à la dernière minute. Mais pendant cette semaine en équipe nationale, il n'y avait pas que ces deux matchs, il y avait aussi les entraînements et tout a été positifs.

Zeno Debast solide en défense

A titre personnel, Zeno Debast est ressorti grandi de cette soirée : Bien sûr qu'il y a certaines choses que je dois encore améliorer, mais je progresse et je dois retenir le positif de ce match et regarder ma prestation avec les analystes vidéo".

Il a notamment été guidé par Matz Sels, brillant sur sa ligne, mais aussi pour diriger sa défense : "Il nous sauve quelques fois. En matière de leadership, c'est très fort, il arrive à bien mener les autres".