🎥 Les premiers mots très forts de Rik De Mil à Charleroi : "Vous savez comment sortir de cette situation m*rdique ?!"

Rik De Mil a été appelé au Sporting de Charleroi pour remplacer Felice Mazzù. Sa mission est simple : sauver le club de la relégation.

Rik De Mil a été envoyé en tant que sauveur à Charleroi. Après avoir maintenu Westerlo, il devra faire de même chez les Zèbres. Une tâche tout sauf facile après le départ de Felice Mazzù et les conséquences que jouer les Play-downs ont pu avoir sur les joueurs. La pression mise par les supporters sera également quelque chose avec laquelle l'ensemble du groupe devra composer.

Arrivé cette semaine à Charleroi, Rik De Mil s'est adressé à ses joueurs et a voulu faire passer un message très fort. Le Sporting a publié une vidéo de son discours.

"Le plus important pour moi, c'est que nous soyons comme une famille. La deuxième chose, c'est que nous devons travailler très dur. Chaque entraînement doit être comme une finale de Coupe ! La dernière chose que vous devez savoir : je crois en la discipline. Quand on doit être en salle, on doit être en salle. Le travail dur, vous devez l'apprécier. Parfois dans la vie, vous êtes dans des situations merdiques. Vous savez ce qu'il faut faire pour s'en sortir ? Vous devez attaquer la situation ! Si on y va ensemble, on sortira de là !"