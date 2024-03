Rater l'Euro à un cheveu près ? Ces Diables qu'un passage à 26 pour l'Euro 2024 pourrait "sauver"

L'UEFA pourrait considérer de conserver les noyaux de 26 en vue de l'Euro 2024, selon la demande de plusieurs fédérations européennes. Cela pourrait éviter quelques dilemmes à Domenico Tedesco.

Contrairement à l'Euro 2021, qui succédait à (voire même se passait en même temps que) la pandémie de coronavius, et à la Coupe du Monde 2022 qui avait entériné le passage à 26, l'Euro 2024 devrait revenir aux habitudes pré-Covid. Cela signifie : un groupe de 23 joueurs seulement.

Mais Gareth Southgate, interviewé par le Daily Mail, a confirmé que plusieurs fédérations allaient interpeller l'UEFA sur le sujet et réclamer le maintien de la liste de 26, qui laisse plus de latitude aux sélectionneurs alors que les organismes des joueurs sont soumis à rude épreuve depuis plusieurs années maintenant (lire ici).

La question se pose donc : quels sont ces Diables Rouges qui, en cas de passage à 26 joueurs, pourraient pousser un "ouf" de soulagement... et la porte de l'Euro 2024 ?

Arnaud Bodart

En cas de sélection de 23 joueurs, il est possible que Domenico Tedesco ne reprenne pas, comme il en a l'habitude, 4 gardiens de but. On sait que c'est une tradition très critiquée depuis Roberto Martinez, et qui n'est en rien une exigence de l'UEFA mais bien une volonté du sélectionneur.

Si l'UEFA conserve le groupe de 26 pour l'Euro 2024, c'est presque certain : il ira en Allemagne avec quatre gardiens de but. Et le quatrième gardien de but, c'est Arnaud Bodart. Bien sûr, Tedesco pourrait aussi en prendre 4 en cas de groupe "réduit", mais ce serait moins certain.

Koni De Winter

Koni De Winter a-t-il convaincu Domenico Tedesco qu'il devait aller à l'Euro 2024 ? Peut-être. Son match contre l'Irlande n'était pas mauvais du tout. Mais on le sait, le sélectionneur aimerait plutôt prendre un joueur offensif supplémentaire afin de disposer d'armes en cours de rectangle, quitte à tester des options étranges derrière (comme Onana défenseur central face à l'Irlande).

© photonews

S'il disposait de 26 joueurs, Tedesco ne devrait pas avoir à faire ce choix délicat, à savoir : un défenseur de plus ou un attaquant pour varier les schémas devant. De Winter, qui est derrière Vertonghen, Faes et Debast dans la hiérarchie, intégrerait alors les 26 presque à coup sûr.

Arthur Vermeeren

Malheureusement, sa titularisation contre l'Irlande n'a pas été des plus convaincantes. Au vu de la concurrence féroce dans l'entrejeu (Onana, Mangala, Vranckx et Tielemans sont sûrs de leur place, tout comme De Ketelaere un cran plus haut et De Bruyne s'il est fit, bien sûr), Vermeeren pourrait manquer l'Euro 2024, surtout s'il n'obtient pas plus de temps de jeu à l'Atlético Madrid.

© photonews

En cas de passage à 26 pour l'Euro, Arthur Vermeeren ferait partie des potentiels grands gagnants, même si son profil au final peu "utile" dans le contexte d'un grand tournoi (il ne fera pas la différence en cours de match, et n'offre pas de variétés de schéma) pourrait bien lui jouer des tours.

Alexis Saelemaekers

Il est l'un des grands perdants de la dernière sélection, et surtout du retour en bonne forme de Thomas Meunier. Car même s'il joue ailier gauche à Bologne, Domenico Tedesco le voit comme un arrière droit... où il n'a pas vraiment convaincu en sélection. Meunier, lui, est presque assuré de sa place s'il continue sur sa lancée à Trabzonspor.

© photonews

Alexis Saelemaekers risque fort de manquer l'Euro 2024 même si l'UEFA autorise un passage à 26. Rappelons que la dernière sélection était de 25 joueurs : il faudrait donc en théorie en retirer quatre (!) joueurs puisqu'il faut y ajouter De Bruyne et Carrasco (?) s'ils sont fit... Bref : ce sera difficile pour l'ailier de Bologne, mais un groupe de 26 le laisserait au moins espérer.

Michy Batshuayi

Beaucoup se demandent si Michy Batshuayi sera de la partie à l'Euro 2024. Domenico Tedesco a bien tenté de jouer avec deux attaquants devant, mais le résultat a toujours été au mieux moyen, au pire franchement médiocre. Loïs Openda est la doublure officielle de Lukaku, Charles De Ketelaere (quasi-assuré de l'Euro) peut jouer devant en cas de besoin.

© photonews

Mais comme nous l'avons mentionné plus haut : Tedesco expérimente derrière aussi pour voir s'il peut se priver d'un défenseur, afin peut-être d'emmener un attaquant de plus. Cet attaquant, selon la hiérarchie, c'est Batshuayi, qui a de bonnes chances d'en être. Et qui sera assuré d'en être en cas de passage à 26 joueurs. Une chose est sûre : en cas de groupe de 23, il y aura des déçus. Voire de grosses surprises.