Theate et Deman inquiètent : et si Tedesco avait la solution toute trouvée sous la main ?

Thomas Meunier est de nouveau Diable Rouge, et il a obtenu un beau nombre de minutes de jeu en Irlande et en Angleterre. Sauf surprise, s'il continue à jouer à Trabzon, il sera à l'Euro 2024, et pourrait bien offrir une option inattendue à Domenico Tedesco.

Quels joueurs sont d'ores et déjà assurés du onze le 17 juin prochain face à la Slovaquie, lors du coup d'envoi de l'Euro 2024 ? La question est moins évidente qu'il y paraît. Il subsiste des doutes autour du gardien de but (même si Sels a peut-être pris la main), de la défense centrale, de la forme de Kevin De Bruyne et même de l'un des ailiers.

Mais après Irlande-Belgique et Angleterre-Belgique, deux joueurs semblent avoir perdu des points, tous deux au même poste : Olivier Deman et Arthur Theate. Face à un adversaire classé 62e mondial, Deman a montré qu'il était encore un peu léger. Et face à Jarred Bowen, soit un joueur pas forcément titulaire en temps normal avec les Three Lions, Theate a passé une très mauvaise soirée.

Castagne au back gauche ?

À l'inverse, à droite, alors que Tedesco manquait d'options au point d'y essayer Zeno Debast face à la Serbie, Thomas Meunier est revenu en force. En forme avec Trabzonspor, il a fini avec le brassard de capitaine contre l'Irlande, un signe fort de la part du sélectionneur.

© photonews

Son entrée contre l'Angleterre était un peu moins bonne, mais il n'a certainement pas montré moins qu'un Castagne un peu en-dedans lors des deux rencontres. Bref : le revoilà doublure officielle au back droit. Sauf surprise, Meunier sera à l'Euro 2024. Et il devrait encore monter en puissance à force d'être titulaire en Turquie.

Mais en quoi ce retour concerne-t-il le poste de back gauche ? Hé bien, tout simplement parce que Timothy Castagne peut tout à fait y évoluer. À l'Atalanta Bergame, lorsqu'il a explosé aux yeux du public, l'ancien de Genk a disputé autant de matchs à gauche qu'à droite. À Leicester, il y a dépanné à une vingtaine de reprises.

Theate... ou Vertonghen en victime ?

Domenico Tedesco n'a pas encore considéré Castagne comme un arrière gauche, mais c'est principalement dû au manque d'options à droite. Maintenant que Thomas Meunier revient dans le coup, et au vu de l'estime évidente du sélectionneur pour l'ancien de Dortmund, l'idée peut germer dans son esprit.

Reste à voir qui en ferait les frais. Cela pourrait naturellement être Arthur Theate, back gauche de fortune depuis l'arrivée de Tedesco. Mais Jan Vertonghen, qui a inquiété contre l'Angleterre, paraît moins intouchable qu'on l'aurait cru - et Theate glisserait alors à sa place dans l'axe. Difficile, cependant, d'imaginer un axe Theate-Faes sans vrais automatismes débuter l'Euro 2024. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être un chantier supplémentaire à lancer...