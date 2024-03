Cité ailleurs, ce joueur du Standard a décidé de rester : "Cela s'apparentait à une trahison à mes yeux"

Wilfried Kanga est actuellement en prêt du côté du Standard et s'apprête à jouer les Europe Playoffs. Il retrouvera une équipe qui le voulait cet hiver !

Le Standard s'apprête à entamer ses Europe Playoffs avec un déplacement à La Gantoise ce vendredi soir pour son entrée en lice. La dernière rencontre entre les deux équipes avait débouché sur une victoire des Rouches à Sclessin.

Mais en affrontant La Gantoise, c'est aussi Wilfried Kanga qui retrouvera une équipe qui le voulait cet hiver. Dans un entretien accordé au journal Le Soir, l'attaquant du Standard a expliqué son choix de rester au club.

"Cela s’apparentait à une trahison à mes yeux. Quitter le club en milieu de saison, pour une autre formation du championnat, je ne me voyais pas faire ça. Je n’aime pas les trucs comme ça", a-t-il commenté.

Wilfried Kanga se donne à fond pour le Standard

"J’en ai parlé à mes agents et je leur ai dit que je voulais rester et finir la saison ici. J’aurais eu un sentiment d’inachevé en partant comme un voleur, je ne me serais pas senti bien."

Kanga est également revenu sur la saison difficile vécue par le club malgré cette qualification in extremis pour les Europe Playoffs. Et même s'il n'est là qu'en prêt, il voulait tout donner pour le club.

"Lâcher mes équipiers, c’est contre-nature pour moi. Cela ne fait pas partie de mes valeurs, de celles que j’inculque à mes enfants. Partout où je suis, je me donne à fond", a-t-il ajouté.

"Je suis ici pour un an donc je me donne à 100 % déjà pour moi-même. Et je ne le fais pas pour plaire aux supporters ou à qui que ce soit."