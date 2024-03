La direction du Standard se regarde dans le miroir : "On a signé des joueurs qui n'ont pas toujours été capables de s'entraîner à fond"

Le Standard a connu une saison largement en-dessous des attentes. La direction sait qu'elle a aussi sa part de responsabilité.

Comme lors des deux derniers mercatos estivaux, Fergal Harkin va devoir se montrer inventif cet été. Face au départ de nombreux joueurs, le directeur sportif du Standard va devoir renforcer l'équipe malgré un budget transfert modeste.

Interrogé par la Dernière Heure, il affirme vouloir corriger certaines choses pour ne plus revivre une saison pareille : "Le sentiment général c’est de la déception. Des personnes nous félicitaient d’avoir évité les Playdowns mais je ne comprenais pas. C’est une grosse déception et cela ne peut plus arriver. On va apprendre de nos erreurs et je suis certain qu’on sera compétitif la saison prochaine".

Le Standard doit se reprendre

Il détaille le fond de sa pensée : "Quand on change d’entraîneur, c’est lui qui paie pour les résultats mais on doit regarder notre recrutement, le financier, des joueurs qui arrivent alors que 6 journées ont été jouées sur 30. C’est un cinquième de la saison régulière ! On a signé des joueurs qui n’ont pas toujours été capables de s’entraîner à fond".

Des mots très forts, qui illustrent que Carl Hoefkens n'était pas le seul responsable des mauvais résultats : "Chaque coach a sa manière de travailler, Carl Hoefkens avait la sienne, Ivan (Leko) a la sienne. C’est facile de revenir sur des éléments physiques pour expliquer de moins bons résultats mais on devait amener plus d’intensité".

Les Rouches n'attendront pas les Playoffs pour se faire une idée des renforts attendus pour la saison prochaine. Les derniers mois ont déjà mis en lumière plusieurs manquements importants dans l'effectif.