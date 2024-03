Le Standard révèle un partie de ses plans pour le mercato : "Quand on regarde le noyau..."

La fin de saison approche pour le Standard alors que les Europe Playoffs vont débuter. On commence à mettre en place la stratégie mercato.

La saison touchera à sa fin dans plusieurs semaines à l'issue des Playoffs. Pour le Standard, ces Playoffs 2 seront un bon moyen de prendre la température pour la saison prochaine alors que l'exercice 2023-2024 aura été compliqué.

Qui dit nouvelle saison, dit mercato. Et on commence à sérieusement y penser du côté de la direction des Rouches. Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, Fergal Harkin a levé un coin du voile à ce sujet.

"Quand on regarde le noyau, on constate qu’on a des joueurs en fin de contrat ou en prêt sur plusieurs positions, et on voit que c’est en attaque et en défense centrale qu’il faut chercher", a confié le directeur sportif du Standard.

Ivan Leko impliqué dans le mercato du Standard

"En défense, on a de bons jeunes défenseurs mais on va manquer d’expérience. L’attaque et la défense sont nos premières priorités mais on sera attentif à tous les postes."

Il faudra donc dresser un plan d'attaque pour ce mercato estival qui devrait inclure Ivan Leko. En effet, Fergan Harkin se dit confiant au sujet d'une nouvelle saison avec le Croate (LIRE ICI).

"On est clair sur ce qu’on cherche et le coach est impliqué. Aucun joueur ne vient sans qu’il ne soit mis au courant. Il peut aussi venir avec une demande, j’y regarde, j’évalue et on voit si on peut trouver une solution ou non."