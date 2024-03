"Des partenaires ne sont plus payés depuis onze mois" : la situation du Standard encore plus sombre qu'annoncée ?

Ce n'est un secret pour personnes, les finances du Standard tirent la langue. Mais les quelques témoignages récoltés par la RTBF montrent encore un peu plus l'ampleur des dégâts.

Quoi qu'on en dise le sportif et l'extrasportif sont souvent liés d'une manière ou d'une autre. La situation du Standard en est le meilleur exemple. Les difficultés sur le terrain font avant tout echo à une situation financière très inquiétante.

Les signaux d'alarme ont été nombreux ces derniers mois, notamment ceux envoyés par la Commission des Licences. Un reportage réalisé par la RTBF en est un autre. Plusieurs personnes travaillant ou ayant travaillé au club ainsi que plusieurs partenaires ont témoigné anonymement. Ce qu'ils ont à dire laisse perplexe.

"Des partenaires ne sont plus payés depuis onze mois" explique un premier témoin. "Le Standard me doit plusieurs milliers d’euros" explique un second.

Où va le Standard avec 777 Partners ?

Le directeur financier d’une grande société nationale surenchérit : "Si nous devions collaborer avec le Standard, j’aurais énormément de mal à justifier ce choix à mon CA au vu des résultats publiés".

Le journaliste Philippe Auclair conclut les inquiétudes en évoquant les méthodes douteuses de 777 : Il y a une dépendance très forte vis-à-vis de créanciers. Il s’agit bien de prêts, pas d’investissements. Des prêts à contractés avec des taux qui varient mais qui ont augmenté au fil des ans pour tourner autour des 18 ou 19%".

L'avenir du Standard est plus que jamais entouré de plusieurs points d'interrogation.