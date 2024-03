Le remplaçant (et rival ?) de Thibaut Courtois va prolonger au Real Madrid

Thibaut Courtois a rechuté et ne rejouera pas de sitôt avec le Real Madrid. Il faut donc penser à sécuriser le poste de n°1.

Suite à la grave blessure de Thibaut Courtois l'été dernier, le Real Madrid avait amené Kepa Arrizabalaga en prêt en provenance de Chelsea. Mais le gardien de but espagnol n'a pas donné pleine et entière satisfaction, et a cédé sa place entre les perches à partir de novembre.

C'est alors Andriy Lunin, le n°2 habituel du Real, qui a repris le flambeau... et l'Ukrainien le fait très bien. Si bien qu'il pourrait prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2025. Il est déjà acquis que Kepa retournera à Chelsea au terme de son prêt.

La rechute de Courtois signifie que Lunin restera numéro 1 jusqu'à la fin de saison, et peut-être même en début de saison prochaine. Le Real Madrid souhaitait initialement envisager de transférer un nouveau portier l'été prochain, mais le remplaçant de Courtois a convaincu.

Selon Fabrizio Romano, le Real voudrait donc proposer un nouveau bail à Andriy Lunin (qui compte 23 matchs cette saison), et ce même si Thibaut Courtois est bien sûr destiné à redevenir n°1. Après deux lourdes blessures, difficile de dire quand le Belge sera de retour.

Difficile également de prédire le niveau auquel Courtois reviendra. Et Lunin pourrait dès lors, après cet excellent intérim, mettre la pression sur l'habituel titulaire...