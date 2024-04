A quel Standard aura-t-on droit d'ici à la fin des Europe Play-Offs ? "On ne joue pas les matchs pour faire les pantins"

Le franc-parler de Wilfried Kanga est indéniable. Après la défaite à La Gantoise, l'attaquant ivoirien est revenu sur la triste seconde période des Rouches et a évoqué les neuf derniers matchs de la saison, que le Standard jouera pour du beurre.

Après une mauvaise performance du Standard, ce sont souvent les mêmes joueurs qui viennent se présenter à notre micro, en zone mixte. Quelques minutes avant Arnaud Bodart (retrouvez sa réaction ici), c'est Wilfried Kanga qui est venu nous analyser cette rencontre à La Gantoise et la débâcle subie par les Rouches dans le deuxième acte.

"On fait une bonne première période. Ensuite, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. On se décompose, on ne joue plus et on ne défend plus comme au début de match. Il y avait trop de différences entre les deux mi-temps. Dans ce qu'on a montré après la pause, on ne méritait pas de gagner ce match. Même avant le 2-1, on ne reprend pas de la même manière, de la bonne manière. On a déjoué".

© photonews

La saison du Standard, résumée en 90 minutes

Souvent, cette saison, le Standard a alterné entre le bon et le mauvais. Un bon match encourageant, une mauvaise prestation la semaine suivante et bis répétita. Mais, ce vendredi à la Ghelamco Arena, c'est carrément en un seul match que les Liégeois ont montré deux visages sensiblement différents.

"Je ne sais pas expliquer cette inconstance. C'était difficile pour tout le monde, il faut revoir la vidéo pour comprendre ce qu'on a fait mal. Le plan de jeu était de rester en bloc et d'aller les presser. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait bien fait en première mi-temps. Puis, ces erreurs, c'est un manque de concentration, d'intensité à certains moments. Toute l'équipe a manqué de consistance, on n'était pas équilibrés."

Après une seule journée d'Europe Play-Offs, le Standard se retrouve déjà à dix longueurs de la septième place des Buffalos. Les dernières ambitions européennes ont bel et bien été tuées dans l'œuf, les Rouches doivent déjà commencer à préparer la saison prochaine.

"Être à dix points, ça fait mal. Mais on doit continuer à prendre les matchs comme ils viennent, tout n'est pas à jeter dans ce match. On doit prendre les bonnes choses de la première période pour la suite."

© photonews

Neuf matchs avant la fin, le Standard doit éviter de sombrer

Mais comment le faire ? Comment motiver des joueurs qui ne seront plus là dans quelques mois et qui n'ont déjà, au vu de leurs dernières prestations, plus la tête à Sclessin. Pour Wilfried Kanga, qui est décidément doté d'une meilleure mentalité que ses partenaires, la question n'est pas censée se poser.

"C'est une question de fierté, d'homme. On ne joue pas les matchs pour faire les pantins, on veut les gagner et pour ça il faut se donner à fond. On ne veut pas se laisser abattre et remettre les bouchées doubles. Quand on est footballeur professionnel, il n'y a pas de motivation à trouver. Parler c'est bien beau, mais il faut aussi montrer."