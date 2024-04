Thibaut Courtois confirme son grand bonheur : "On t'aime déjà tellement"

Thibaut Courtois est devenu père d'un troisième enfant. Le premier avec sa compagne actuelle Mishel Gerzig.

Nous vous l'annoncions il y a quelques heures : Thibaut Courtois et Mishel Gerzig sont les heureux parents d'une petite Ellie. Le couple a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

"Bienvenue au monde, notre petite Ellie. On t'aime tellement" a écrit le gardien du Real Madrid sur Instagram. Pour sa compagne Mishel Gerzig, c'est également un grand moment puisqu'il s'agit de son premier enfant avec le portier belge, déjà père d'Adriana (8 ans) et Nicolas (6 ans), issus d'une union précédente.

Un troisième enfant pour Thibaut Courtois

Ils sont très gentils et m'ont accepté rapidement. Nous sommes une seule famille et cela fait vraiment chaud au cœur. Ils me voient comme leur ami. J'aime ça. J'espère que ce lien unique perdure. Ce n'est un secret pour personne : lorsqu'une personne a des enfants issus d'une relation antérieure, ce n'est pas toujours facile pour le nouveau partenaire. Mais j'ai vraiment de la chance : ce sont des enfants formidables" écrit-elle.

De quoi parler de choses un peu plus positives après les polémiques liées aux Diables Rouges de ces dernières semaines.

D'un point de vue sportif, Thibaut Courtois attend avec impatience la saison prochaine pour revenir sur le terrain après sa rechute du mois dernier.