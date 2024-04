Le sort s'acharne : nouvelle blessure et fin de saison pour un ancien du Standard et de Charleroi

La saison pourrie se confirme pour Maxime Busi. Le Belge de 24 ans est touché à la cuisse et manquera les derniers matchs de Ligue 1.

Le weekend dernier, Maxime Busi était monté pour les neuf dernières minutes à l'occasion du match de Reims contre Lyon : un petit événement puisqu'il n'était plus apparu sur un terrain depuis le début du mois de janvier.

De multiples blessures ont restreint son bilan à quatre apparitions en Ligue 1, dont une seule comme titulaire. Un chiffre qui n'évoluera plus puisque sa saison est d'ores et déjà terminée.

Will Still a annoncé lui-même la nouvelle en conférence de presse : " Il s'est "repété" un ischio-jambier et sera donc indisponible jusqu'à la fin de la saison" déclare l'entraîneur belge, dans des propos relayés par L'Equipe.

L'infirmerie de Reims se remplit

Une rechute assez inquiétante : "Il enchaîne les mésaventures et les coups de malchance. Dès qu'il est en situation de match, cela ne tient pas, donc c'est très embêtant".

Maxime Busi, formé au Standard et à Saint-Trond avant de se révéler à Charleroi, attendra donc la saison prochaine pour repartir d'une page blanche. Thibault De Smet, de retour de suspension, retrouvera sa place à l'arrière droit. En revanche, Will Still est toujours privé de Teddy Teuma, absent depuis deux semaines.