Décisifs, Malick Fofana et Gift Orban permettent à Lyon de renverser le match

Lyon se déplaçait à Nantes en clôture de la 28e journée de Ligue 1.

Fraichement qualifié pour la finale de la Coupe de France, Lyon poursuit son redressement en 2024, après un début de saison catastrophique.

Abline (16e) ouvrait pourtant le score pour Nantes. Les Canaris mènaient à la pause face à des Lyonnais pourtant offensifs mais peu efficaces.

Il fallait attendre le dernier quart d'heure pour voir les visiteurs émerger. Alexandre Lacazette (75e) égalisait en renard des surfaces, après une tentative repoussée de Benrahma, puis une seconde de Malick Fofana.

La Belge monté au jeu quelques minutes plus tôt se montrait ensuite décisif en plantant le second but lyonnais (77e), avec une frappe tendue au premier poteau qui faisait mouche. Dans les arrêts de jeu, un autre ancien Gantois se montrait également décisif. Gift Orban participait à la belle victoire en reprenant un bon centre de Baldé.