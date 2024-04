Comment le Standard va-t-il faire son mercato sans argent ? "Une équipe ne s'achète pas, elle se construit"

Ivan Leko a aussi évoqué le mercato du Standard, en conférence de presse. Le Croate aimerait surtout l'arrivée d'un nouveau milieu défensif, capable de suppléer Aiden O'Neill.

La rencontre de ce samedi à Westerlo n'est pas le seul sujet qu'Ivan Leko a évoqué en conférence de presse, ce vendredi. L'entraîneur du Standard s'est aussi exprimé sur le mercato à venir et plus précisément l'équilibre du noyau. Le poste de milieu défensif est clé, et quand Aiden O'Neill est blessé, comme maintenant, personne ne peut assurer cette tâche de la même manière. On sait, notamment, qu'un milieu de terrain brésilien était pisté.

"J'aimerais un profil similaire. La qualité et l'importance du numéro 6 dans le football mondial est énorme. Regardez Manchester City, ce n'est pas la même équipe avec ou sans Rodri et les résultats parlent d'eux-mêmes. On n'a pas eu de chance avec Aiden, c'est le seul vrai numéro 6 dans l'équipe et il a souvent été absent. On a besoin de plus de puissance et d'impact, mais aussi de vitesse dans le cœur du jeu. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui donne de la stabilité à l'équipe."

© photonews

L'équilibre du noyau sera clé pour le Standard

Ce ne sera pas tout. C'est, comme chaque année ou presque depuis quelque temps, une demi-équipe que le Matricule 16 va devoir trouver et fonder d'ici à la reprise. La fin du dernier mercato estival laissait présager que la direction avait agi dans la précipitation, voyant le compte à rebours marquant la fin de la période des transferts diminuer à grande vitesse. Une situation à éviter, cette fois.

"On aura besoin de mieux balancer le noyau, les profils sont particulièrement offensifs. Cette saison, nous avons eu trois défenseurs centraux blessés, avec Bope, Ngoy et Zinho. Des milieux de terrain ont donc dû jouer en défense, voire sur les côtés, comme Canak et Price. On doit faire des choses compliquées, enlever les joueurs de leur position naturelle et je n'aime pas ça."

"J'aime cependant la mentalité montrée par certains, comme Price justement. Il a joué à ce poste comme il le devait, mais il ne va pas y faire carrière. C'est pour ça qu'il faudra amener des profils différents dans l'équipe, pour couvrir d'éventuelles blessures la saison prochaine."

© photonews

Ivan Leko pourrait-il amener l'un de ses anciens joueurs au Standard ?

Et comment s'y prend la direction du Standard, laissée sans moyens financiers par 777 Partners ? L'ingéniosité devra, une nouvelle fois, être au rendez-vous et maximiser le potentiel des ventes sera clé pour réaliser un mercato réussi. De son côté, Ivan Leko pourrait peut-être aider en amenant certains de ses anciens joueurs à Sclessin.

"La direction et la cellule de scouting cherchent des joueurs, puis on en discute. C'est clair que quand on amène quelqu'un que l'on connaît déjà, on limite les risques. Mais le marché belge est cher, les prix sont hauts et c'est une bonne chose. Cela témoigne de la qualité du championnat."

Amener un joueur que l'on connaît déjà limite les risques"

"Je ne suis pas directeur sportif. L'argent, je ne sais donc pas trop. Mais il n'y a pas que ça qui compte pour amener un joueur, il y a aussi le scouting et la qualité d'amener la bonne personne au bon endroit. Une équipe se construit, elle ne s'achète pas. Et ce club, ces supporters méritent une meilleure équipe, une équipe qui va en Play-Offs 1 et qui s'y bat pour quelque chose."