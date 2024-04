Deux ans après son arrivée au Standard, 777 pourrait bien claquer la porte encore plus vite que prévu

De mois en mois, la pression grandit autour de 777 Partners. Le fonds d'investissement pourrait prendre les devants en procédant à une vente anticipée du Standard.

Est-ce un hasard si la tension monte à l'approche du 20 avril ? La date résonne comme la dernière échéance prévue pour que 777 rembourse à Bruno Venanzi la deuxième tranche du rachat des parts de l'ancien président.

Malgré les démentis de la direction, Le Soir affirme que 777 Partners est bien ouvert à une vente du Standard, et à ainsi se retirer du club.

Deux ans et puis s'en va ?

Le fonds d'investissement est sous pression à Liège mais aussi au Brésil (la tension avec Vasco De Gama est là aussi à son comble) et au Hertha Berlin, descendu en deuxième division allemande la saison passée. La vente du Standard pourrait permettre de se refaire un semblant de santé économique.

Selon Sacha Tavolieri, Josh Wander et ses associés ont déjà discuté avec plusieurs repreneurs potentiels, dont un certain Bill Foley. L'homme d'affaire américain était intéressé par le Sporting de Charleroi et souhaiterait toujours investir dans un club en Belgique.

En attendant, 777 Partners est toujours en pleine négociation avec Bruno Venanzi pour faire baisser la somme à rembourser.