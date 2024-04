Le Standard, aussi, a lancé son mercato estival : la direction s'active pour renforcer deux postes prioritaires

Le Standard ne veut plus vivre pareille saison et a déjà lancé les hostilités pour son mercato estival. Pas encore de piste très précise, mais les Rouches ont identifié deux postes à prioritairement renforcer.

On vous l'a déjà dit, les neuf derniers matchs du Standard ne serviront qu'à préparer la saison prochaine. Les Rouches sont à dix points de la course à l'Europe et termineront les Europe Play-Offs "pour du beurre".

Dans les rangs de la direction, on met évidemment tout en œuvre pour éviter que pareille saison ne se reproduise. Si le Club de Bruges a déjà annoncé sa première recrue estivale, le Standard aussi, s'est déjà creusé les méninges.

Deux postes prioritaires identifiés au Standard... en attendant la suite

Les hautes instances liégeoises ont identité deux postes à prioritairement renforcer. L'un d'eux va connaître de nombreux changements dans les prochains mois, l'autre serait déjà presque complet avec l'arrivée d'un joueur supplémentaire.

Ce premier poste, c'est celui de défenseur central, sans surprise. Bokadi, Laifis et Vanheusden ne vont pas rester, tandis que Nathan Ngoy et Lucas Noubi peuvent toujours être la cible d'une offre intéressante en été.

Pour son arrière-garde, le Standard aimerait donc recruter un joueur de manière définitive. Selon nos informations, une piste japonaise aurait été activée, mais il est encore difficile d'en écrire davantage à l'heure actuelle. Cette piste, bien sûr, n'est pas la seule du Standard pour renforcer sa défense centrale.

© photonews

Un petit peu plus haut, c'est au milieu de terrain qu'Ivan Leko ne dirait pas non à un joueur supplémentaire, notamment pour remplacer un Steven Alzate qui a peut-être porté les couleurs du Standard pour la dernière fois. Puisque les Rouches comptent déjà plusieurs éléments au milieu de terrain, il est possible qu'un joueur prêté débarque pour compléter ce secteur du jeu. Et qui dit joueur prêté, dit souvent contacts entre clubs de 777 Partners...

Comme nous vous l'écrivions juste au-dessus, ces pistes ne sont pas définitives et, au début du mois d'avril, beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici à la fin du mois d'août. Toutefois, cette année, la direction du Standard s'y prend tôt assez pour ne pas devoir composer une majeure partie de son effectif "sur le gong". Selon ce qu'il nous revient, Ivan Leko aurait demandé un noyau déjà prêt à l'emploi pour commencer la préparation d'avant-saison.