Ivan Leko confirme un retour, une absence et un forfait jusqu'à fin de saison avant le déplacement du Standard à Westerlo

C'est une bonne connaissance qu'Ivan Leko va retrouver, ce samedi, en la personne de Bart Goor. Les deux hommes se sont longuement côtoyés, mais à Westerlo, les deux se battront pour engranger leur première victoire en Play-Offs 2.

C'est dans une semaine chargée qu'entre le Standard de Liège. Trois matchs en sept jours, et le premier sera dès demain, samedi, sur la pelouse de Westerlo (18h15). Avant cette rencontre, Ivan Leko a fait le point sur son noyau, en conférence de presse. Notamment sur la situation de son portier, jeune papa depuis cette semaine.

"Djenepo est de retour, ce n'est pas encore le cas pour Marlon Fossey. Bodart a eu quelques jours de repos, c'est normal. La famille, c'est le plus important, cette nouvelle va changer sa vie. Désormais, il est de retour et s'est entraîné. En principe, il sera dans les cages demain. Enfin, je peux confirmer que la saison de Bokadi est terminée."

C'est un ancien coéquipier que le Croate va retrouver, en la personne de Bart Goor. Les deux hommes ont joué ensemble sous les couleurs de Saint-Trond, se sont affrontés et sont surtout restés bons amis. Leko est heureux de voir son nouvel homologue commencer sa carrière. "C'est bien de retrouver Bart. On a eu une belle période ensemble, on est restés en contact et c'est bien de le revoir."

Une belle occasion pour le Standard... mais aussi pour Westerlo

Le Standard n'a pas encore gagné dans ces Europe Play-Offs, mais c'est aussi le cas des Campinois, qui n'ont pas engrangé le moindre point. Alors, oui, l'occasion est belle pour les Rouches... mais aussi pour Westerlo, du coup.

"C’est aussi une belle opportunité pour eux. Lors des trois premiers matchs, il y avait de bonnes intentions. Le dernier match était le plus proche, mais c'est le football. C'est important de voir que tout le monde se bat sur le plan physique, que les joueurs poussent. Les Play-Offs 2 ne sont pas très importants pour le classement, mais on veut jouer au football et faire des bons matchs" a conclu Ivan Leko.