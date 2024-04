🎥 Thomas Meunier continue sa campagne pour l'Euro avec un nouveau caviar

Thomas Meunier a encore délivré un assist avec Trabzonspor. Sa renaissance continue dans la championnat turc.

Thomas Meunier enchaîne à Trabzonspor. Le Diable Rouge a tout joué depuis son arrivée en Turquie cet hiver et retrouve tout son allant offensif.

Hier, il a délivré son quatrième assist en Süper Lig pour permettre à Enis Destan de placer l'équipe aux commandes après 24 minutes de jeu.

Après une bonne combinaison sur la droite, Meunier a adressé un centre piégeux au second poteau, le gardien adverse ne parvenant pas à bien lire la trajectoire du ballon, qui retombait parfaitement dans le rectangle.

Meunier continue de marquer des points

Trabzonspor a ensuite fait le break en deuxième mi-temps et a tenu son avantage jusqu'au but malgré la réduction du score de Kayserispor et la sortie de Meunier en toute fin de match.

Grâce à cette victoire, Trabzon conserve sa troisième place, à bonne distance des deux ogres que sont Galatasaray et Fenerbahce.