Un Diable Rouge s'invite dans le top 5 du Soulier d'or européen !

Le Diable Rouge réalise une énorme saison avec le RB Leipzig en Bundesliga. Des performances qui lui valent une place parmi le top des buteurs européens.

Loïs Openda est en train de vivre une saison de rêve au niveau personnel avec le RB Leipzig. Le Diable Rouge a déjà inscrit 23 buts en 30 rencontres de Bundesliga lors de l'exercice 2023-2024.

Il fait partie de la liste des meilleurs buteurs dans les cinq grands championnats européens et voit même son nom s'inscrire dans la prestigieuse liste du Soulier d'or européen.

Openda devant Haaland au classement

Mieux encore pour l'attaquant de l'équipe nationale belge... Il apparaît au-dessus d'un certain Erling Haaland dans le top 10 ! Une sacrée consécration pour un joueur qui était au four et au moulin pour son équipe cette saison.

Pour comprendre le calcul des points, il faut appliquer le règlement mis en place depuis 1997 à savoir que les buteurs des cinq grands championnats européens voient leur total de buts marqués multipliés par deux.

Avec ce calcul, on peut voir qu'Openda arrive donc à la cinquième place à égalité avec un certain Lautaro Martinez.

LE TOP 10

Harry Kane (Bayern) - 66 points

Serhou Guirassy (Stuttgart) - 50

Kylian Mbappé (PSG) - 48

Lautaro Martinez (Inter) - 46

Loïs Openda ( Leipzig) - 46

Erling Haaland (Manchester City) - 40

Cole Palmer (Chelsea) - 40

Luuk de Jong (PSV) - 39

Vangelis Pavlidis (AZ) - 39

Ollie Watkins (Aston Villa) - 38