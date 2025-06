De retour en Belgique ? Anderlecht veut rapatrier un ancien de Neerpede...et du Standard

Ces dernières années, c'est loin des terrains de Pro League que Lindon Selahi s'est affirmé. Le milieu de terrain reste sur quatre saisons consécutives vécues dans la peau d'un titulaire à Rijeka, avec qui il vient d'ailleurs de réaliser le doublé Coupe - championnat croate.

C'est pourtant à l'Union Namur que le garçon a touché ses premiers ballons, avant de continuer sa formation à Anderlecht et au Standard. C'est d'ailleurs avec les Rouches qu'il a effectué ses débuts professionnels, une mi-temps disputée...au Lotto Park lors des Playoffs de la saison 2017/2018 sous les ordres de Ricardo Sa Pinto.

Selahi a ensuite été cédé gratuitement au FC Twente. Après un séjour en prêt à Willem II, le club l'a laissé partir en Croatie, avec la suite que l'on connaît. Une suite qui pourrait tout de même connaître un nouveau chapitre.

Car vu sa situation contractuelle plus qu'intéressante, de l'intérêt, il y en a. Sacha Tavolieri rapporte ainsi l'intérêt d'Anderlecht pour celui qui fréquentait les couloirs de Neerpede il y a dix ans.

Besnik Hasi apprécierait particulièrement son profil. Notons que Lindon Selahi, international belge chez les U16, a opté pour la nationalité sportive albanaise...comme Besnik Hasi, il compte d'ailleurs quatre sélections.

🇦🇱🟣 Le RSC #Anderlecht fait bel et bien partie des clubs belges dont on vous parlait le 30 mai dernier et Besnik Hasi apprécie particulièrement Lindon SELAHI. #RSCA #JPL #mercato https://t.co/2xNSvnb7xO pic.twitter.com/CeRvvlRtaU