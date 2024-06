Un ancien coéquipier a des doutes après l'arrivée de Jonas De Roeck à l'Antwerp : "Tu ne vas pas encore faire ça, n'est-ce pas ?"

Jonas De Roeck est le nouvel entraîneur de l'Antwerp. Un retour à ancien amour, où il a évolué pendant sa carrière de joueur. Frank Boeckx, son ancien coéquipier, estime que le Great Old a fait le bon choix... mais émet certaines réserves.

Frank Boeckx et Jonas De Roeck ont évolué ensemble à l'Antwerp, avant de se retrouver à Anderlecht. "Il a d'abord été mon entraîneur, en tant que T2 de Kompany, de qui il a beaucoup appris. Nous avons ensuite travaillé conjointement au sein du staff pendant un certain temps" a déclaré l'ancien porter dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

"Jonas n'est pas un tyran qui dit : 'Tu dois m'écouter.' Il aime travailler avec les autres et respecte l'opinion de chacun. C'est pourquoi ses anciens collègues parlent toujours de lui avec respect."

Boeckx n'a pas été surpris quand l'Antwerp a choisi De Roeck. "Non, puisqu'il connaît la maison, défend le football offensif et a montré de grandes choses avant son limogeage à Westerlo."

Frank Boeckx craint un petit peu pour Jonas De Roeck, mais est convaincu du choix de l'Antwerp

De Roeck et Boeckx faisaient partie de la même équipe à l'Antwerp lorsque l'ancien Bosuil a failli s'effondrer et les inquiétudes étaient nombreuses. "La seule pensée que j'ai eue en une fraction de seconde a été : oh, Jonas, tu ne vas plus à Anvers maintenant que le club est en difficulté financière, n'est-ce pas ?"

Le Great Old ne pourra en effet plus dépenser de grosses sommes d’argent. "Bien sûr, ce ne sera pas aussi grave qu'à l'époque. Je suis curieux de savoir avec quelle détermination l'Antwerp sera en mesure d'agir sur le marché des transferts en cas de départ des meilleurs joueurs."