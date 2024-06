Le Standard pourrait perdre deux nouveaux membres de son staff dans les prochains jours !

Deux membres du staff d'Ivan Leko pourraient quitter le Standard dans les prochains jours. Il s'agit du T2 et du T3, José Jeunechamps et Bernd Thijs.

La situation au Standard reste plus floue que jamais. Cette semaine, le Matricule 16 a remercié trois membres de son staff médical, fidèles depuis plusieurs saisons.

À l'heure actuelle, on ne peut se prononcer sur la situation exacte des Rouches, et sur leurs chances de prendre part à l'édition 2024-2025 de la Jupiler Pro League, qui commencera déjà dans un petit peu plus d'un mois et demi, le dernier week-end de juillet.

Une chose est certaine : si Ivan Leko avait indiqué, en fin de saison, son envie de rester sur le banc du Standard afin d'essayer d'aider le club à remonter la pente, l'entraîneur croate ne sait pas encore quels joueurs, ni quels membres de son staff vont l'accompagner.

José Jeunechamps et Bernd Thijs, les deux prochains à quitter le Standard ?

D'autant que, selon nos informations, deux autres membres du staff liégeois pourraient quitter le navire prochainement : José Jeunechamps et Bernd Thijs.

Pour le premier cité, la situation est assez claire. Il lui aurait été proposé, toujours selon nos sources, le rôle d'entraîneur principal de l'équipe U23 du Standard, le SL16 FC, qui évoluera donc en D1 ACFF, ou... la porte de sortie, très simplement. Si José Jeunechamps ne serait pas très "chaud" à l'idée de reprendre la deuxième équipe du Matricule 16, l'homme de 57 ans réfléchit encore à son avenir.

Bernd Thijs pourrait prendre la porte, lui aussi, afin de permettre à Leko de constituer son propre staff en vue de la saison prochaine.