Pour Thomas Meunier, affronter le Luxembourg est très particulier : "J'espère marquer un doublé contre Moris"

Entre Thomas Meunier et Anthony Moris, c'est l'amitié depuis toujours. Ce samedi, les deux hommes vont se retrouver au stade Roi Baudouin, pour un match amical entre la Belgique et le Luxembourg. Pour le joueur de Trabzonspor, l'ambition est de marquer contre le portier de l'Union.

Deuxième et dernier match de préparation avant l'Euro 2024 pour les Diables, ce samedi au stade Roi Baudouin, contre le Luxembourg. Une rencontre spéciale pour Thomas Meunier, qui a tissé un lien spécial avec le pays voisin. En conférence de presse, le joueur de Trabzonspor s'est exprimé sur l'importance de ce derby, à ses yeux.

"J'ai des aïeux luxembourgeois, du côté paternel. Je pense que je pourrais encore demander le passeport, mais je n'ai jamais fait les démarches. Je vivais à la frontière, j'allais souvent là-bas. J'ai vraiment grandi avec le Luxembourg. Le dimanche après-midi, j'y allais avec mes parents, c'était juste à côté, plus près que Liège ou Namur. Je ne peux pas dire que je me sens luxembourgeois, mais j'apprécie le pays, et les quelques visages connus qu'on y rencontre."

Thomas Meunier et Anthony Moris s'apprécient, mais ne se feront aucun cadeau

Parmi ces visages connus, on retrouve celui d'un certain Anthony Moris, le gardien de l'Union Saint-Gilloise, auteur d'une superbe parade devant Kylian Mbappé malgré la défaite des Luxembourgeois en France (3-0).

Le portier et le latéral se connaissent bien. Très bien, même. Thomas Meunier a légèrement charrié son ami en conférence de presse, et ne lui fera aucun cadeau sur la pelouse.

"On vient du même coin, et la province du Luxembourg n'est pas le premier fournisseur de joueurs en Jupiler Pro League. Tout le monde se connaît, c'est un grand village. On a commencé en sélection provinciale ensemble quand on avait dix ans. Nos parents se connaissent, on ne s'est jamais perdu de vue et on se parle encore, de temps en temps. J'espère marquer un doublé contre lui demain pour avoir le pas pendant quelque temps."