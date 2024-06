Logique confirmée pour Dennis Praet... bientôt de retour dans notre championnat ?

De nombreux joueurs belges sont confrontés à un mercato estival chargé. Il suffit de penser à Romelu Lukaku, qui ne sait pas encore dans quel club (probablement italien) il évoluera, Kevin De Bruyne qui est dragué par l'Arabie Saoudite, Amadou Onana qui devrait quitter Everton, et bien d'autres.

Même pour ceux qui ne joueront pas l'Euro 2024, l'été sera important. Notamment pour Dennis Praet, arrivé en fin de contrat du côté de Leicester. Attendue, la nouvelle a été confirmée par les Foxes : l'ancien joueur d'Anderlecht ne sera pas prolongé, et peut se trouver un nouveau club, au même titre que Marc Albrighton et Kelechi Iheanacho.

En 2019, le médian offensif quittait la Sampdoria pour Leicester. Il a joué un total de 107 rencontres avec les Foxes, pour cinq buts et sept passes décisives.

Le mois dernier, il était déjà évoqué que Dennis Praet pourrait faire son retour au Sporting d'Anderlecht, huit ans plus tard. Le joueur avait, lui-même, déclaré que les équipes belges "pouvaient l'appeler cet été". En hiver, c'est l'Antwerp qui avait manifesté son intérêt pour le joueur de 30 ans.

