Le Luxembourg, un adversaire qui se donnera à fond : "Ce n'est plus un sparring partner !"

La Belgique affrontera le Luxembourg ce samedi, un match qui intéresse bien plus les foules que la réception du Monténégro. Et le "petit" voisin, s'il n'est pas encore devenu grand, ne vient plus pour faire de la figuration.

La dernière fois que la Belgique a affronté le Luxembourg, les débats étaient déséquilibrés : les Diables Rouges l'avaient emporté 5 buts à 1 en 2014, en préparation pour la Coupe du Monde au Brésil. En 10 ans, les choses ont bien changé : le Grand-Duché est passé tout près d'une qualification pour l'Euro 2024.

La belle résistance du Luxembourg face à une France loin d'être "bis" plus tôt cette semaine donne un signal clair : la Belgique ferait bien de ne pas se relâcher, contre un adversaire qui lui, se donnera à fond. Nous en avons parlé avec Alessandro Schiavone, journaliste luxembourgeois et collaborateur entre autres pour The Sun .

Alessandro, ce match amical intéresse plus le public belge que celui face au Monténégro, même si ces rencontres ont peu d'intérêt en soi. Qu'en est-il du côté du Luxembourg ?

Le public luxembourgeois est très intéressé par ce match. La Belgique, d'abord, est vue comme une grande nation du football, malgré l'échec au Mondial 2022 ; c'est une rare opportunité pour le Luxembourg de se mesurer à une telle équipe.

Nous n'avons jamais joué de Coupe du Monde, et Luc Holtz a même déclaré que le Luxembourg ne se qualifierait probablement jamais ; en Nations League, nous affrontons globalement des nations de notre niveau, même s'il y a parfois des équipes un peu supérieures comme la Turquie. Le Luxembourg n'est as un pays de foot mais à force d'exploits comme la qualification toute proche pour l'Euro 2024, il y a de l'intérêt de la part du public qui grandit.

Et du côté des joueurs ?

Bien sûr, il y en a toujours qui préféreraient être en vacances (sourire). Mais la plupart voient ça comme une superbe opportunité de se mesurer à de grands joueurs comme Doku, Trossard, De Bruyne, Lukaku... c'est très beau pour le Luxembourg.

C'est aussi pour eux une occasion de devenir en quelque sorte "immortels" : si la Belgique nous bat, ce sera vite oublié. Alors que si nous obtenons un bon résultat, on ne l'oubliera jamais, comme les participations du F91 Dudelange en Europa Leafgue, le match nul contre la France à Toulouse, contre l'Italie à Pérouse, les victoires contre la Bosnie et l'Islande... Faire un nul ou même aller gagner à Bruxelles, ce serait énorme.

N'est-ce pas difficile de se refocaliser sur ce genre de match alors que le Luxembourg est passé à un cheveu de jouer cet Euro qui va débuter bientôt ?

Je pense que la blessure, les répercussions psychologique, les regrets de cette non-qualification de l'Euro 2024 seront toujours là. Mais il ne faut pas oublier d'où nous venons : il n'y a pas si longtemps, dans ce genre de match, le Luxembourg essayait de limiter les dégâts. Ce sont les mots de certains joueurs à l'époque.

Le Luxembourg ne vient plus pour limiter les dégâts !

Quand nous sommes venus à Bruxelles il y a 10 ans, nous avions pris 5-1 et parce que nous avions marqué un but, c'était déjà pas si mal. Ca a totalement changé. Le Luxembourg ira à Bruxelles pour faire un résultat. Bien sûr, perdre 1 ou 2-0 ne serait pas vu comme un mauvais résultat. Mais l'objectif a changé. Et jouer ce genre de match est beau, même si un bon résultat n'adoucira pas vraiment la douleur de ce barrage face à la Géorgie, car jouer un Euro aurait été un véritable Graal.

Quels sont les arguments du Luxembourg dans ce match ?

Je dirais que le principal problème du Luxembourg, c'est une difficulté à rebondir quand il encaisse un but face à une grosse équipe. Le plan de jeu tombe souvent à l'eau dans ce cas et l'équipe n'a pas forcément les qualités pour réagir. Nos meilleurs joueurs sont globalement devant, ce sont des Danel Sinani (ex-Beveren, nda) et Gerson Rodrigues...

© photonews

On a la sensation que le Grand-Duché est une meilleure équipe que le Monténégro aujourd'hui.

Ce n'est pas faux, sur le plan collectif, c'est peut-être plus solide. Tout le monde doit tirer dans la même direction, cependant, car si un joueur passe à côté de son match... On ne peut pas se le permettre. En termes d'organisation et de discipline, le Luxembourg est plus fort que le Monténégro, mais il faut rester lucides, il n'y a pas de Stefan Savic, de Stevan Jovetic dans notre équipe.

Peut-on dire que l'équipe qui est passée proche de la qualification pour l'Euro était votre génération dorée ?

Oui et non, car Gerson Rodrigues a déjà 28 ans, Sinani a 27 ans, Chanot a la trentaine, Moris a la trentaine... Pour l'Euro 2028, c'est déjà un peu plus compliqué. Les résultats des équipes de jeunes sont moins bons. Le meilleur espoir du Luxembourg, c'est de naturaliser des joueurs plus talentueux que les nationaux.

© Photonews

Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le Luxembourg a franchi un cap dans le sens où très peu de joueurs de l'équipe nationale évoluent en BGL League (le championnat luxembourgeois). Ce n'est pas un championnat assez fort actuellement. Alors que si vous regardez l'équipe de 2014 qui est venue à Bruxelles, il y avait beaucoup de joueurs de D1 luxembourgeoise.

Quels noms sont à suivre ce samedi côté luxembourgeois ?

En Belgique, vous connaissez bien sûr Laurent Jans, qui fait toujours ses matchs avec la sélection. Il n'est pas beau à voir, mais il est intelligent tactiquement et compense son déficit technique. Il y a deux Laurent Jans, celui qui n'a pas laissé une grosse empreinte en club comme au Standard, par exemple ; et celui de l'équipe nationale, qui est transfiguré.

© photonews

Le plan de jeu se base surtout sur des exploits de Rodrigues ou Sinani devant, mais Sinani a tendance à se louper un peu en équipe nationale. Globalement, c'est un peu à 8 derrière et 2 devant. Un jeune dont on parlait beaucoup comme du "next big thing" pour le Luxembourg, c'est Alessio Curci, qui joue aux Francs-Borains, mais il peine à confirmer.

Et bien sûr, il y a les frères Thill : le plus talentueux des trois, c'était Vincent, dont on parlait même au Bayern Munich. Tout le monde disait que ça allait devenir une bombe, et voilà qu'il n'est même pas appelé alors que son frère aîné Sébastien est toujours là.

Je citerais aussi le milieu de terrain Mathias Olesen, un joueur danois naturalisé et qui évolue en Suisse, c'est un joueur solide qui n'a pas peur de mettre de l'impact, c'est un pitbull.

Que pense le public luxembourgeois d'Anthony Moris, auteur d'une si belle saison avec l'Union Saint-Gilloise ?

Anthony Moris est très respecté au Luxembourg ! Il fait toujours ses matchs avec l'équipe nationale, ne fait que rarement des erreurs. C'est un motif de fierté pour les Luxembourgeois d'avoir un gardien de but qui lutte pour le titre dans un championnat en progression comme la Pro League.

Il y a un océan entre Moris et le n°2 au Luxembourg

Le fait qu'il soit quasi-irréprochable en sélection aide également. Il faut aussi garder en tête que Moris a eu un début de carrière difficile : il ne jouait pas au Standard, jouait peu à Saint-Trond et Malines... ce n'est que ces dernières années qu'il s'est imposé en D1A. Mais tu ne joues pas le titre trois saisons d'affilée si tu n'arrêtes pas de ballons.

Bien sûr, il y a un Moris en championnat et un Moris en Playoffs, visiblement, il fait trop d'erreurs dans le money time, mais tu ne trouveras personne au Luxembourg pour le lui rappeler. Il y a un fossé, un océan entre lui et le numéro 2. Sa personnalité peut parfois cliver, il dit ce qu'il pense, mais en sélection, il fait très clairement partie des stars de l'équipe.

Pour conclure, que peut-on attendre comme type de performance luxembourgeoise ?

Le Luxembourg ne viendra pas pour être un sparring partner, c'est surtout ce que je peux vous dire. On veut pouvoir titiller notre voisin et se vanter un peu, ce qui a été trop rarement le cas. Enormément de Luxembourgeois vivent en Belgique actuellement et c'est aussi un match important pour eux, les liens sont forts entre les deux pays. On doit juste essayer de ne pas encaisser trop rapidement car à ce moment-là, l'objectif risque de redevenir de limiter les dégâts. Mais au fil du match, si la Belgique ne marque pas, le Luxembourg prendra confiance !