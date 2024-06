Amical contre un grand des Pays-Bas, reste de la préparation, Supercoupe : le FC Bruges donne le planning complet de son début de saison

Après avoir remporté son 19e titre de champion de Belgique, le Club de Bruges va, déjà, préparer la nouvelle saison. Dès les 21 et 22 juin, la saison reprendra officiellement avec les examens médicaux.

Le Club de Bruges a terminé la saison en pleine bourre. Une demi-finale européenne perdue de justesse contre la Fiorentina et, surtout, un 19e titre de champion de Belgique glané grâce à des Play-Offs de folie.

Mais pas vraiment le temps de partir en vacances trop longtemps pour les joueurs du Club, car, si certains joueront l'Euro 2024 dès la semaine prochaine, tous les autres reprendront le chemin du camp d'entraînement dès la fin du mois.

Le programme complet de la reprise du Club de Bruges

Sur leurs réseaux sociaux, les Blauw & Zwart ont, officiellement, communiqué le planning complet de leur début de saison. "Les 21 et 22 juin, nous débuterons officiellement la saison 2024/25 avec les examens médicaux. Deux jours plus tard, le 24 juin, le premier entraînement de la nouvelle saison est prévu pour Nicky Hayen et son équipe."

"Nous jouerons le traditionnel premier match amical de la saison contre Knokke à Heist le 29 juin. La Supercoupe, à domicile contre l'Union SG, est prévue le 20 juillet et entre-temps, nous jouerons contre le PSV et Norwich City, entre autres."

Le 6 juillet, le Club jouera également à domicile contre l'AEK Athènes. Un match amical contre le FCV Dender est prévu le 17 juillet, toujours en Venise du Nord.