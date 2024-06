Déclaration étonnante, mais juste de Tedesco : "Ce n'est que dans ce cas que De Bruyne est un atout supplémentaire"

Le message général est connu : Kevin De Bruyne doit être en pleine forme si nous voulons avoir un impact lors de l'Euro. Cependant, le sélectionneur a ajouté une autre condition à cela. Et c'était principalement un message à ses coéquipiers.

Il était clair mercredi que la présence de Kevin De Bruyne sur le terrain faisait une grande différence. Dans la première mi-temps contre le Monténégro, KDB dictait le rythme. Dès qu'il a le ballon, le public retient son souffle.

De Bruyne est le créateur de jeu, l'homme qui crée des occasions. Ainsi, il a adressé deux centres de niveau mondial à Yannick Carrasco, mais celui-ci n'a pas réussi à en faire des passes décisives.

Les courses des joueurs en mouvement deviennent extrêmement importantes

Romelu Lukaku fait généralement les bons appels de course dans la surface et a le flair pour savoir où le ballon va arriver. Cependant, Domenico Tedesco a mis un bémol à cela. "De Bruyne est bien sûr un joueur de classe mondiale, mais il n'est qu'un surplus si ses coéquipiers sont également au niveau."

Cela ne diminue en rien le talent de 'King Kev', mais c'est une observation que Pep Guardiola a également faite à Manchester City. De Bruyne doit avoir suffisamment de joueurs en mouvement autour de lui pour performer. C'était aussi la plus grande frustration de notre joueur vedette au Qatar.

La Coupe du Monde 2022, sa plus grande frustration

En l'absence de Lukaku, tout le monde demandait le ballon dans les pieds. Les gestes qu'il faisait à ce sujet étaient justifiés. Il n'avait personne vers qui envoyer ses passes précises, dans la profondeur. De Bruyne voit le football en quatre dimensions : il voit aussi l'espace qui va se libérer au lieu de l'espace déjà présent.

C'est alors sa plus grande frustration lorsque ses coéquipiers ne le comprennent pas et ne font pas d'appel, ou ne profitent pas de l'endroit où il peut déposer le ballon. C'est aussi le message que Tedesco veut transmettre à ses coéquipiers : ils doivent réfléchir et continuer à faire leurs courses.

C'est la seule façon de rendre la tâche difficile aux grandes équipes...