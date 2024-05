Arthur Theate donne des nouvelles de sa blessure, lui qui a fait une belle frayeur à Tedesco

Voilà quelques semaines, c'était la panique côté belge alors que l'Euro 2024 approchait. Arthur Theate, titulaire indiscutable sur le flanc gauche de Domenico Tedesco, se blessait... alors que Jan Vertonghen lui-même était déjà out.

Une absence en défense ? Domenico Tedesco peut probablement faire avec. Deux, cela commencerait à devenir compliqué, et ce sont certainement les doutes entourant Jan Vertonghen et Arthur Theate qui ont poussé le sélectionneur à rappeler - sauf surprise - Axel Witsel, voire Toby Alderweireld.

Mais alors que la sélection tombera ce mardi (10h à Tubize), une bonne nouvelle nous vient d'Arthur Theate, présent au gala du Footballeur de l'Année à Middelkerke. Le Diable Rouge a répondu aux questions du Nieuwsblad et de La Dernière Heure et s'est montré rassurant.

"Je marche, non ? Donc c'est que ça va", plaisante-t-il. "Ca va mieux, je me rétablis petit-à-petit. On bosse dur à Tubize tous les jours. L'objectif est de se rétablir le plus vite possible". Et pour le moment, "tout se passe très bien", a assuré le défenseur du Stade Rennais.

Arthur Theate a disputé 40 matchs cette saison avec Rennes, inscrivant 3 buts. Sous Tedesco, il est devenu un vrai pilier des Diables Rouges, ne manquant qu'un seul match depuis l'arrivée du Germano-Italien à la tête de l'équipe nationale (le match amical en Irlande).

Theate va donc intégrer le groupe de 23 à 26 joueurs qui se rendra en Allemagne pour l'Euro 2024 ; reste à savoir s'il sera capable de débuter la compétition.