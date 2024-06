Vers une surprise de taille dans la défense des Diables à l'Euro ? "On a déjà les joueurs pour le faire"

Dans la défense figurent les plus grosses interrogations pour Domenico Tedesco, quelques jours avant le départ des Diables à l'Euro. Notre sélectionneur a fait le point sur la ligne arrière de la Belgique, en conférence de presse.

Dernier entraînement et dernière conférence de presse pour Domenico Tedesco et les Diables, avant le match amical face au Luxembourg. Le T1 a notamment confirmé le nom du gardien qui défendrait les cages de la Belgique, en Allemagne.

Avec les forces en présence ainsi que les absences, notre sélectionneur a aussi été questionné sur la probabilité d'un passage vers une défense à trois. Sa réponse est assez claire : c'est possible, mais ce n'est pas une priorité.

"On n'a pas besoin d'entraîner une défense à trois, on a déjà les joueurs pour le faire. Yannick Carrasco a joué dans un rôle de piston gauche à l'Atlético, Timothy Castagne l'a aussi fait à l'Atalanta. On l'a vu en Autriche, quand on a fini la rencontre à dix. On a évolué dans un 5-3-1. Si on a besoin de passer dans ce système, on le fera. Il est naturel pour nous. Axel Witsel joue aussi dans une défense à trois."

La défense reste le sujet de préoccupation majeur...

Jan Vertonghen, le capitaine du Sporting d'Anderlecht, fait donc partie des joueurs incertains. S'il y a de grandes probabilités qu'il ne joue pas contre la Slovaquie, le joueur le plus capé de l'histoire des Diables tient à faire son maximum afin de pouvoir disputer son dernier grand tournoi, à 37 ans.

"Demandez à Jan comment il va. Mon impression est qu'il est très déçu. Il voulait jouer, il mérite de jouer, il sait quel rôle il a dans l'équipe et à quel point il est important. Jour après jour, il va de mieux en mieux, mais il faut accepter la situation. Il ne prendra, normalement, pas trop de temps à revenir. Du moins à l'entraînement."

"Il demeure incertain pour le match face à la Slovaquie, comme Arthur Theate. Même s'ils s'entraînent trois ou quatre fois avant le match, c'est difficile de penser qu'ils seront à 100%. Mais on va attendre, même s'ils ne peuvent jouer que la finale. Ce sont des joueurs très importants pour nous, aussi en dehors du terrain."

... sauf pour Domenico Tedesco

Bien sûr, avant cet Euro, c'est la défense des Diables qui ne rassure pas trop. Tedesco ne s'en inquiète pas trop. "Ce n'est pas mon travail de vous convaincre que la défense est assez solide. Ce sont les joueurs que je dois convaincre. On a plus d'options en attaque, ce n'est pas une surprise."

"Mais, on essaye de construire quelque chose de stable, avec de bons gars, qui ont beaucoup de passion. L'année dernière, on a joué des bons matchs. Et, parfois, les choses allaient mal, autant derrière que devant. Ça fait partie du football, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça."

Pour cette rencontre face au Luxembourg, les envies de Tedesco sont simples. "C'est le dernier match avant l'Euro, j'espère voir une bonne atmosphère dans le groupe. Que tout le monde soit libre de jouer, pour que l'on puisse voir ce qu'on a travaillé cette semaine. Je pense que le Monténégro et le Luxembourg sont des équipes faites pour ça. J'attends de voir des joueurs qui s'amusent, qui prennent du plaisir, et qui essayent de reproduire ce qu'on a travaillé à l'entraînement" a conclu le sélectionneur.