Hein Vanhaezebrouck charmé par un Diable Rouge: "Ce n'est pas un Vincent Kompany et il ne le sera jamais, mais..."

L'équipe type de Domenico Tedesco semble petit à petit se dessiner pour l'Euro. Wout Faes semble en faire partie.

L'Euro sera lancé vendredi par l'Allemagne et l'Écosse. Les Diables Rouges devront attendre jusqu'au 17 juin pour leur premier match dans le tournoi face à la Slovaquie.

D'ici là, les pronostics quant au onze de base de Domenico Tedesco continueront d'aller bon train. En défense, il est très probable que Wout Faes conserve sa place. D'autant que Jan Vertonghen est toujours blessé.

"Ce n'est pas Vincent Kompany et il ne le sera jamais, mais il se met beaucoup en avant", a déclaré Hein Vanhaezebrouck à son sujet sur Sporza. "Cela peut sembler négatif, mais ce n'est pas forcément le cas".

Wout Faes prend confiance malgré les critiques

Le futur ex-entraîneur de La Gantoise poursuit : "Tedesco a su gérer cela de la bonne manière. Il a clairement donné de l'importance à Faes et cela se voit : il se sent bien et joue toujours".

Titulaire lors de 12 des 14 rencontres de l'ère Tedesco, Wout Faes s'est installé dans la charnière centrale. Hein Vanhaezebrouck était d'ailleurs à quelques mois de pouvoir en disposer à Anderlecht mais Faes était alors parti à Heerenveen.