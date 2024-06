Charles De Ketelaere "taquine un peu" Zeno Debast au sujet du titre de Bruges

Le Club de Bruges a été sacré champion de Belgique au terme d'un énorme suspens le mois passé. Charles De Ketelaere était bien sûr très content du titre de son ancien club.

Charles De Ketelaere est bien sûr toujours supporter du Club de Bruges, où ill a disputé 120 matches et a trouvé le chemin des filets à 25 reprises, décrochant par la suite un transfert prestigieux à l'AC Milan.

Pas étonnant donc que l'attaquant ait suivi de très près le dénouement de la Jupiler Pro League. Lors de la dernière journée, le Club a été couronné champion de Belgique grâce à un match nul tendu contre les voisins du Cercle.

On se rappelle en effet de cette phase litigieuse lors de laquelle Jonathan Lardot a fini par refuser un but des Groen & Zwart qui aurait sacré l'Union Saint-Gilloise. Une décision correcte, mais polémique et que tous les supporters brugeois - dont CDK - ont vécu avec nervosité.

"Je suivais un peu ce dernier match, oui. J'ai vu cette action sur mon téléphone et cette phase était quand même fort stressante", reconnaît le joueur de l'Atalanta Bergame."Mais ils ont tout de même été sacrés champions et j'étais très content pour eux. J'ai envoyé quelques messages à mes amis dans le groupe".

Et en sélection, lui qui semble proche de Zeno Debast ne se prive pas de le taquiner. Le joueur du RSCA a bien sûr manqué le titre de peu, même si durant cette dernière journée, les Mauve & Blanc avaient besoin d'un miracle. "Oui, je le taquine un peu avec ça", conclut De Ketelaere avec le sourire.