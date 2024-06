OFFICIEL : un grand espoir du football belge...évoluera dans les divisions inférieures

Formé au KRC Genk puis au Club de Bruges, Noah Mbamba a rejoint le Bayer Leverkusen en janvier 2023. Il vient d'être prêté au Fortuna Dusseldorf.

Le Bayer Leverkusen a réalisé une saison historique, remportant la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Le club était invaincu, avant de perdre face à l'Atalanta en finale de l'Europa League.

Parmi les joueurs de l'effectif du Bayer, le jeune Noah Mbamba (19 ans). Le milieu de terrain a joué seulement 6 matchs avec l'équipe première cette saison.

Considéré comme un grand talent, Mbamba a besoin de temps de jeu pour progresser. Le Bayer croit évidemment en lui, et a décidé de le prêter.

Ce mercredi, le Bayer a officalisé le prêt de l'international espoirs avec la Belgique au Fortuna Dusseldorf, en 2. Bundesliga. Il n'y a pas d'option d'achat.

"Noah s'est très bien développé avec nous au cours de l'année et demie écoulée", a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen. "Nous avons une grande confiance en lui et sommes convaincus qu'il jouera un rôle important dans notre équipe à l'avenir. À Düsseldorf, cependant, il a actuellement plus d'occasions de jouer et il a besoin de cela pour continuer à se développer."