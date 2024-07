Officiel : l'Angleterre tourne la page Gareth Southgate après la défaite en finale de l'Euro face à l'Espagne

L'Angleterre a atteint la finale de l'Euro lors des deux dernières éditions. Les Three Lions se sont inclinés face à l'Italie en 2021, face à l'Espagne en 2024 et n'ont toujours pas réussi à décrocher un titre majeur.

Sur le terrain, les Three Lions ont déçu. Tout le monde est unanime : si les Anglais ont peut-être la meilleure équipe du Monde sur le plan individuel, ils sont loin d'être à la hauteur, collectivement.

Même si un mieux a été constaté à partir de la demi-finale, lors de laquelle l'Angleterre a battu les Pays-Bas sur le fil, les Three Lions ne pèsent pas assez offensivement, malgré les Saka, Foden, Bellingham, Kane et compagnie.

Pour beaucoup, le responsable s'appelle Gareth Southgate, qui aura passé 102 matchs dans la peau du sélectionneur, soit près de huit années. Et l'histoire touche à sa fin, ce mardi.

En effet, la fédération anglaise de football vient d'annoncer le départ de Gareth Southgate. Son dernier match aura donc contribué à la malédiction anglaise, puisque le "pays du football" n'a toujours rien gagné depuis la Coupe du Monde 1966. Une sérieuse page se tourne Outre-Manche.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.