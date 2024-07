Il a dû lui-même aller calmer les supporters : ça a chauffé pour le retour de Will Still en Belgique !

Lens s'est imposé 0-1 à Louvain hier. La rencontre s'est déroulée dans un climat assez tendu.

Après avoir déjà battu Courtrai, Lens continue sa préparation face à des adversaires de Pro League. Hier, les Sang et Or sont venus à bout de Louvain sur le score de 0-1.

Malgré le contexte de présaison, le match n'avait pas grand-chose d'amical. Il a même été interrompus pendant dix minutes suite à des bagarres entre supporters des deux camps.

Will Still calme ses supporters

Selon Het Nieuwsblad, des supporters lensois ont voulu en découdre avec le gardien louvaniste Tobe Leysen. Les stadiers s'en sont mêlés et le ton serait alors monté.

Une bagarre entre une vingtaine de personnes a alors éclaté, obligeant l'arbitre à renvoyer tout le monde au vestiaire à l'approche des dix dernières minutes.

Will Still et son gardien Jean-Louis Leca ont même dû aller parlementer avec les supporters pour faire rentrer les choses dans l'ordre. La police est également intervenue, sans pour autant parvenir à identifier les personnes impliquées.