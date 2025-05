Un transfert anderlechtois déjà incertain pour le début de saison prochaine ? "J'espère pouvoir prendre part à la préparation"

Anderlecht accueillera Cedric Hatenboer dans les prochaines semaines. Mais il devra se remettre d'un coup reçu à la cheville.

Cet hiver, Anderlecht s'est mis d'accord avec l'Excelsior Rotterdam pour le transfert de Cedric Hatenboer, un jeune milieu de terrain de 20 ans. Mais pour devancer d'autres grands clubs néerlandais, il a été convenu que le joueur reste à l'Excelsior, qui voulait assurer son retour en première division.

Le plan s'est passé comme espéré : Hatenboer peut partir avec le sentiment du devoir accompli, l'Exclesior sera bien en Eredivisie la saison prochaine, notamment grâce à l'activité du jeune produit du club dans l'entrejeu, intégré au noyau pro l'été dernier.

"Pour moi, c'est une saison réussie, bien sûr. On arrive en pré-saison et on se donne à fond pour être titulaire, ce genre de choses. Réaliser une saison comme celle-là et pouvoir en plus réaliser un transfert comme celui-là… C'est fantastique", se réjouit-il, dans des propos relayés par ESPN.

Se ressourcer avant la saison prochaine

Mais Hatenboer est moins en vue ces dernières semaines. Il n'était pas dans le noyau lors du match de ce weekend et n'a débuté qu'une seule des trois dernières rencontres. " La semaine dernière, j'ai reçu un coup sur la cheville après dix minutes de jeu. J'espère juste pouvoir rejouer au plus vite et participer à la préparation avec Anderlecht".

Le natif de Rotterdam était présent en civil pour dire au revoir à ses supporters (il s'agissait du dernier match de la saison). "S'il s'agissait seulement d'une précaution ? Je pense que je n'aurais pas pu jouer de toute façon, mais à bien y réfléchir, ce n'est pas prudent de prendre le moindre risque".