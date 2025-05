"C'est une véritable chute" : Johan Boskamp très dur envers un club de Pro League

Le Racing Genk jouera sa dernière carte dans la course au titre ce week-end contre le Club de Bruges. Les Limbourgeois pourraient tout relancer, ou définitivement s'écarter du trône.

Le Racing Genk a commencé les Champions Play-Offs en tête avant de s'effondrer. Troisièmes, les Limbourgeois vont sans doute terminer sur la plus petite marche du podium mais ont encore une carte à jouer.

Les hommes de Thorsten Fink affronteront le Club de Bruges ce week-end et pourraient tout relancer dans la course au titre. Johan Boskamp voyait Genk champion depuis le début et ne veut pas s'en écarter. "Même si je n'y crois plus du tout, je ne veux pas changer. Je préfère mourir comme un paon", a-t-il déclaré au Belang van Limburg.

Genk n'avait pourtant pas mal débuté, mais le récent 1/15 a placé les Limbourgeois à six longueurs de l'Union. En outre, plusieurs décisions arbitrales n'ont pas été à leur avantage.

"De ce point de vue, ils n'ont pas eu de chance, mais cela n'excuse en rien le 1/15", a poursuivi Johan Boskamp. "Le niveau de jeu était tout simplement trop faible."

"Comment cela a-t-il pu se produire reste un mystère pour moi. C'est une véritable chute. Incompréhensible...", a conclu le Néerlandais.