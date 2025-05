Anderlecht veut placer l'Union face à un contexte bien particulier : "On ne sait pas comment ils réagiront dans cette situation"

L'Union se déplace à Anderlecht ce soir. Les Mauves parviendront-ils à secouer les Saint-Gillois, notamment en menant au score ?

L'Union est d'une solidité défensive bluffante dans ces Playoffs. Les troupes de Sébastien Pocognoli n'ont encaissé que deux buts en sept matchs, en ayant déjà joué tous leurs matchs contre Genk et le Club de Bruges. Pour Hein Vanhaezebrouck, les Unionistes ont fait le plus dur.

"Pour moi, c’est l’Union qui sera championne. J’avais dit, après Bruges-Union, que si le Club ne gagnait pas son match retour à Bruxelles, il aurait beaucoup de mal à garder son titre", explique l'ancien entraîneur de La Gantoise sur la RTBF.

Vanhaezebrouck constate toutefois que l'équipe est plus sur un fil qu'il y a quelques semaines : "Il me reste trois interrogations. Car cette équipe n’est pas dans sa meilleure forme offensive : ses attaquants oublient de finir leurs actions, c’était le cas samedi passé contre Genk aussi. Et s’ils ne résolvent pas ce problème, ça va mal tourner un jour".

L'Union doit garder la tête froide

"Ma deuxième crainte pour l’Union, c’est qu’on ne sait pas comment elle réagira si elle est menée au score. Cette équipe ne prend pas de but et sa défense est très forte : elle n’a jamais été menée jusqu’ici et quand elle ouvre la marque, ça suffit jusqu’ici pour gagner le match. Mais avec les deux déplacements qui se profilent, à Anderlecht et à l’Antwerp, l’Union trouvera-t-elle les solutions si elle est menée… sachant que ses attaquants sont un peu hors-forme", s'interroge-t-il.

L'Union parviendra-t-elle à ne pas être menée la moindre minute dans ces Playoffs ? "Ces trois dernières saisons, l’Union a eu l’expérience de rater le titre… mais elle n’a pas l’expérience de FINIR la bataille pour le titre. Si le titre se joue le dernier jour, la pression sera terrible et il ne faudra pas craquer. Malgré cela, je pense que l’Union sera championne : quand on prend 4 points sur 6 contre Bruges en Play-Offs, quand on gratte un nombre-record de points comme elle l’a fait sur ces 7 premières journées, on est champion à la fin".