Des rebondissements jusqu'au bout en Playdowns ! Les deux équipes reléguées ont décidé du maintien entre le Cercle et Saint-Trond

Saint-Trond a sauvé sa place en D1A. Les Canaris doivent une fière chandelle au Beerchot, vainqueur du Cercle de Bruges.

Un point séparait Saint-Trond, virtuellement sauvé, du Cercle de Bruges, virtuellement barragiste, à l'entame de cette dernière journée de Pro League. C'était peu dire que les deux équipes espéraient que les deux équipes reléguées, Courtrai et le Beerschot feraient le boulot jusqu'au bout face au concurrent direct.

Les deux relégués jouaient à domicile avec la ferme intention de quitter la D1A sur une bonne note devant leurs supporters. Les deux rencontres ont débuté de la même manière, avec une ouverture du score des visiteurs après cinq minutes. Pour Saint-Trond, c'est Adriano Bertaccini qui a directement fait mouche au Stade des Eperons d'or face à une défense courtraisienne complètement dépassée. Dans le camp du Cercle, c'est Lawrence Agyekum qui a pris le Beerschot à froid.

Les Brugeois ont d'autant plus célébré leur ouverture du score que dans la foulée, le score évoluait dans l'autre rencontre. Toujours mené d'une main de fer par Bernd Storck, Courtrai a renversé la situation par Nayel Mehssatou et Abdelkahar Kadri, auteurs de deux buts en un quart d'heure.

Le Cercle à 45 minutes du maintien direct

Le dernier but à recenser en première mi-temps tombait aussi au Stade des Eperons d'or, sous la forme d'une égalisation trudonnaire signée Loïc Lapoussin. Un score qui faisait encore les affaires du Cercle, devant à la mi-temps au Beerschot et déterminée à rester à la première place.

Sauf que les Groen en Zwart ont complètement craqué en seconde mi-temps, avec trois buts encaissés dans le quatrième quart d'heure, dont un doublé de Konstantopoulos. Le score passera même à 4-1, rendant le résultat de l'autre match sans importance, il n'évoluera d'ailleurs plus. Le Cercle s'incline finalement 4-2 et passe à côté de l'occasion pour assurer son maintien directement, cela passera par un barrage. Saint-Trond et Wouter Vrancken peuvent en revanche pousser un ouf de soulagement malgré la belle frayeur de cette après-midi.