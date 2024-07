Clinton Mata, Malick Fofana et Gift Orban peuvent en témoigner : Alexander Blessin fait déjà des miracles en Allemagne

Sankt Pauli s'est imposé 0-1 à Lyon hier soir. Alexander Blessin commence à imprimer sa griffe.

Au-delà des enjeux familiaux qui accompagnent le départ d'Alexander Blessin à Sankt Pauli, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise fait face à un beau challenge en Allemagne.

L'entraîneur teuton est arrivé à la tête d'un club historique et sera très attendu pour le grand retour de l'équipe en première division. Lui-même va découvrir la Bundesliga pour la première fois.

La préparation a bien commencé : Sankt Pauli a gagné ses deux premiers matchs de préparation, le dernier en date remontant à hier soir face à Lyon.

Prêts pour la Bundesliga ?

Les Gones avaient pourtant aligné ce qui ressemblait avec une équipe type en l'absence d'Alexandre Lacazette (aux Jeux Olympiques avec la France). Des garçons comme Clinton Mata, Nemanja Matic, Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Malick Fofana et Gift Orban étaient ainsi alignés d'entrée.

Mais Sankt Pauli a tenu bon et a même pointé le bout de son nez en fin de match pour planter le seul but du match via Marwin Schmitz. Les promus retrouveront la Bundesliga le 25 août avec la réception d'Heidenheim.