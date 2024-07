🎥 Christian Benteke profite d'une grosse erreur du gardien adverse pour inscrire son 17e but de la saison !

DC United entamait la Leagues Cup dans la nuit de vendredi à samedi, et s'est imposé face à Atlanta. Christian Benteke a contribué à la qualification de son équipe.

En MLS, Christian Benteke (33 ans) est en feu cette saison, avec 16 buts inscrits en 21 rencontres de championnat nord-américain. Ce vendredi soir, c'est la Leagues Cup que disputait D.C United, et Bentegoal y a encore frappé.

Le club de Washington affrontait Atlanta United, et a partagé l'enjeu (3-3) avant de l'emporter aux tirs au but (8-9). D.C United prend donc trois points dans cette compétition internationale qui réunit équipes des USA, du Canada et du Mexique, et lors de laquelle les matchs nuls sont donc interdits même lors de la courte phase de poules à 3 équipes.

Benteke n'a pas inscrit là le but le plus difficile de sa carrière, mais bien l'un des plus opportunistes. Profitant d'une sortie hasardeuse du gardien adverse, le Diable Rouge a ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Pour le détail, il a ensuite converti son tir au but lors de la (longue) séance en fin de match.

D.C United affrontera également Santos Laguna, club mexicain, dans cette phase de groupes de la Leagues Cup.