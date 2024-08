🎥 Avec des airs de Burnley...et d'Anderlecht : la griffe de Vincent Kompany déjà bien visible au Bayern

Le Bayern Munich a battu Tottenham hier (2-1). Avec plusieurs séquences déjà caractéristiques de la philosophie de Vincent Kompany.

Le match amical du Bayern Munich face à Tottenham n'est pas la première rencontre de préparation pour Vincent Kompany. Mais il était très compliqué de tirer des conclusions après la victoire 1-14 face à une équipe de neuvième division ou sur base du partage concédé contre une équipe de D4 : les Bavarois étaient privés de tous leurs internationaux et alignaient presque uniquement des jeunes.

La rencontre face aux Spurs a progressivement permis de faire rentrer quelques joueurs confirmés comme Thomas Müller, Serge Gnabry ou Joshua Kimmich dans l'équipe.

Et cela s'est fait ressentir : sur les réseaux sociaux, les supporters du Bayern ont noté quelques phases prometteuses développées par leur équipe.

Le Bayern monte en puissance

Séquences de possession pour attirer le pressing adverse et mieux le contourner, sorties de balle chorégraphiées, pressing collectif (qui a notamment débouché sur le premier but) : les premiers accents du football prôné par Kompany sont déjà visibles et rappelleront certainement des souvenirs aux suiveurs de Burnley ou d'Anderlecht.

De bon augure à trois semaines de la reprise de la Bundesliga contre Wolfsburg. Avant cela, le Bayern disputera un nouveau match face à Tottenham samedi prochain.