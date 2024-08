Le plus grand talent belge prêt à exploser ? "Il peut être très important pour nous"

Julien Duranville a été ralenti par des problèmes physiques, mais semble enfin prêt à étaler ses qualités sous les couleurs du Borussia Dortmund. Il a impressionné en match amical contre Villarreal.

Quel cas frustrant que celui de Julien Duranville ! À 18 ans seulement, il est vu depuis ses 16 ans comme l'un des, si pas le plus grand talent du football belge à l'heure actuelle, au même niveau voire un cran au-dessus de prodiges comme Mika Godts et Konstantinos Karetsas.

Un problème, cependant : son physique, terriblement fragile. Le corps de Duranville n'était pas prêt pour la Bundesliga, et il l'a payé cher durant ses deux premières saisons au Borussia Dortmund. Désormais, enfin, il paraît prêt à jouer.

Duranville enfin prêt ?

Cette semaine, Julien Duranville a disputé un quart d'heure contre Villarreal et a impressionné tout le monde. Il faudra désormais confirmer mais Nuri Sahin, son entraîneur, semble un peu plus optimiste qu'autrefois. "Ce n'est pas la peine de parler de ses qualités, mais il doit juste trouver son rythme, et si possible sur le long terme", reconnaît le coach du Borussia.

"Il est vraiment bon, ça se voit à chaque entraînement. Dès qu'il touche la balle, vous avez la sensation d'avoir quelqu'un de spécial face à vous. Julien a fait un énorme bond en avant sur le plan physique, il est plus stable", espère Sahin.

"Et s'il devient plus stable et trouve son rythme, il peut devenir important pour nous", conclut le coach de Dortmund. Depuis son arrivée en Allemagne, "Juju la foudre" n'a pu disputer que 3 bouts de matchs pour l'équipe A du Borussia Dortmund, après 11 matchs pour le RSC Anderlecht qui avaient suffi à convaincre le club allemand de ses qualités.