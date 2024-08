Officiel : l'une des sensations de l'Euro 2024 débarquera en Premier League... dans un an

Giorgi Mamardashvili (23 ans) est désormais un Red... ou presque. Liverpool a officialisée l'arrivée du portier géorgien, auteur de prestations de haut vol lors de l'Euro 2024, en provenance du FC Valence, pour un montant estimé aux alentours des 35 millions d'euros.

Mais Mamardashvili va rester à Valence une saison de plus, précise le Liverpool FC : il est prêté immédiatement à son club de Liga, et débarquera à Anfield en vue de la saison 2025-2026.

On imagine que d'ici là, Alisson Becker, lié à Liverpool jusqu'en 2027, quittera quant à lui le club, même s'il a récemment affirmé qu'il souhaitait rester en bord de Mersey.

Giorgi Mamardashvili, quant à lui, est récompensé de sa belle saison en Liga et de son Euro 2024 de haut vol lors duquel il avait été l'un des grands artisans du parcours de la Géorgie, sortie des poules pour n'être éliminée qu'en 8e de finale face à l'Espagne.

