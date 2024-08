Christian Benteke a tranché sur son avenir : "Il est l'un des attaquants les plus dominants de l'histoire du championnat"

Christian Benteke a fait un choix concernant son avenir. L'attaquant belge a décidé de prolonger son contrat avec D.C. United, en MLS.

Christian Benteke a pris une décision concernant son avenir. L'ex-Diable Rouge a prolongé son contrat avec D.C. United jusqu'en 2025, avec une option pour une année supplémentaire.

C'est le club de la MLS lui-même qui l'a annoncé mercredi soir sur ses canaux officiels. Le Belge, qui est également le capitaine de D.C. United, est arrivé aux États-Unis à l'été 2022.

Christian Benteke prolonge en MLS

Son aventure là-bas se passe très bien. En 66 matchs, il a déjà marqué 34 buts et délivré 7 passes décisives. L'entraîneur Troy Lesesne s'est montré clairement ravi de cette nouvelle.

"Christian est l'un des attaquants les plus dominants de l'histoire du championnat, mais ce que les gens ne voient pas, c'est à quel point il travaille dur chaque jour pour être au top", a-t-il commencé sur les canaux du club.

"Cette mentalité se propage dans toute l'équipe et il donne le bon exemple, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Nous sommes ravis d'avoir Christian sur le terrain et à la tête de l'équipe la saison prochaine, et j'ai hâte de continuer à entraîner Christian et d'apprendre de lui en 2025", conclut-il.