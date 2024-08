Thorsten Fink calme fermement le jeu autour de Karetsas : "C'est bien trop tôt, voyons..."

Le Racing Genk compte sur le jeune Konstantinos Karetsas pour compenser le départ de Bilal El Khannouss. Il s'est déjà illustré de belle manière contre Westerlo.

Konstantinos Karetsas gambadait véritablement sur le terrain, jouait sans réserve et a montré de belles choses ce vendredi soir contre Westerlo. "J'essaie de prendre du plaisir. Être sur le terrain, c'est ce qui me plaît, et je fais ce qui me vient à l'esprit", a-t-il déclaré pour DAZN.

Pendant l'interview, Karetsas a même déjà été interrogé concernant un éventuel message de... Domenico Tedesco. L'entraîneur de Genk, Thorsten Fink, l'a également entendu et voulait quand même mettre les points sur les i.

"Karetsas a joué un très bon match. Mais c'est un talent, rien de plus. Il n'a que 16 ans, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Il doit encore apprendre beaucoup de choses, il est en pleine phase d'apprentissage."

"Nous devons l'aider. J'ai entendu des questions sur l'équipe nationale et Tedesco dans une interview, allez... C'est bien trop tôt, voyons", souligne Thorsten Fink.

"Je parle beaucoup avec Kos et il sait ce qu'il doit faire, sur quoi il doit travailler pour s'améliorer. Pour l'instant, il joue bien et il est mentalement fort, espérons que ça continue comme ça".