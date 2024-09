"Bien sûr que j'espérais plus" : l'analyse d'Amadou Onana sur l'Euro manqué des Diables

Les Diables Rouges font leur rentrée en Ligue des Nations. L'Euro est-il encore dans les têtes ?

Après le match de vendredi contre Israël, les Diables Rouges retrouveront la France en Ligue des Nations. Pas le meilleur moyen pour passer à autre chose après l'Euro en Allemagne. Amadou Onana est revenu pour Het Laatste Nieuws sur la déception de l'été.

"Ce n'est jamais amusant, mais on peut sortir contre la France. Un pays de premier plan. Une équipe au top. Entre guillemets, vous avez le droit de perdre contre la France. J’espérais bien sûr plus, mais faisons simplement mieux lors de la Coupe du monde en 2026" déclare-t-il.

Un duo avec Tielemans en club et en sélection ?

On ne le surprendra pas à critiquer qui que ce soit. Tedesco aurait-il dû plus oser contre les Bleus ? "Ce sont des "peut-être", des "Et si ?". C'est toujours facile de parler ainsi après un tournoi. Tout le monde a fait tout ce qu’il pouvait pour aller le plus loin possible".

A titre individuel, Onana est l'un des seuls à avoir joué à son niveau, et cela se ressent dans son discours : "J'ai profité de l'Euro pour franchir une étape et signer. Je suis content de ma compétition".

A Aston Villa, il a retrouvé un certain Youri Tielemans : "Nous nous connaissons très bien. Youri est vraiment dans le métier depuis longtemps. Nous jouons ensemble pour l'équipe nationale depuis près de deux ans. Vraiment un bon gars. Cela rend les choses beaucoup plus faciles pour moi ici".