Une légende du Bayern fait déjà l'éloge de Kompany : "Il y a une grande différence entre lui et Thomas Tuchel..."

Nouveau coach du Bayern, Vincent Kompany a réussi son début de saison. Le Belge s'est déjà attiré les éloges de Lothar Matthaus, légende du club.

La surprise a été grande lorsque Vincent Kompany a été nommé à la tête des Diables Rouges. Le Belge sortait d'une saison très compliquée à Burnley, marquée par une relégation en Championship.

Mais, après un 6/6 pour le début de saison en Bundesliga, force est de constater que Kompany n'a pas manqué ses premiers pas avec le Rekordmeister.

Dans les colonnes de Sky Sports, la légende du Bayern Lothar Matthaus n'a pas hésité à couvrir le Belge d'éloges. "Kompany est bien accueilli par l'équipe, elle est devenue plus calme. Il n'y a plus de discussions ouvertes sur les joueurs."

Matthaus fait ainsi référence à la tendance qu'avait Thomas Tuchel, prédécesseur de Kompany, de ne pas être satisfait de certains joueurs et de l'exprimer ouvertement. "Il (Tuchel) parlait de joueurs qu'il ne voulait plus ou de joueurs qu'il voulait ajouter. On n'entend plus cela aujourd'hui. Kompany n'a pas demandé de renforts, il était content de ses joueurs, quels qu'ils soient, sauf peut-être de sa défense."

"Il sait comment s'y prendre avec les joueurs. Non seulement il les protège, mais en interne, il leur parle ouvertement. Kompany dit aussi à ses joueurs ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais il ne le fait pas en public. Et les joueurs peuvent vraiment l'apprécier."