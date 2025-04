🎥 Scène rare au Bosuil : les supporters de l'Antwerp quittent massivement le stade à la mi-temps !

Ce dimanche au Bosuil, de nombreux supporters de l'Antwerp ont quitté le stade à la mi-temps alors que leur équipe était menée 0-3 par le Club de Bruges. Cette réaction inhabituelle témoigne de l'exaspération des fans après une série de performances décevantes en Play-offs.

Aan de successo's die nu al het hazenpad kiezen. Shame on you ūüĖē#ANTCLU @devierkantepaal wat vinden jullie hiervan.Het blijft de Bosuil,alles kan hier. Zijn de mainstream sups niet té kritisch en als je ziet wat de hebben behaald in 7jaar 1e klas.Wees en blijf sportief realist pic.twitter.com/sSEIzmJIWd